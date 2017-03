Viljandimaa ponid teevad ära raskeimad talutööd

Viljandimaal elavad ponid, kes teevad peremehe eest ära vaat et kõik tööd.

Ponid sobivad hästi nii talutöödeks kui ka transpordiks. Südre talu peremees Taavi-Tarmo Tähemaa rääkis ETV saates "Ringvaade", et kui ponidega mööda maanteed sõita, on möödasõitjate nägudel suur imestus, vahendab portaal Menu.

Ponid saavad hästi hakkama nii puude vedamisega, muruniitmisega kui ka lumelükkamisega. Tähemaa ütles, et ponide kasvatamine on justkui haigus, mis aitab asendada hobusele kuluvat vaeva. "Hobuse hing on nagu majas, aga nad on mänguasjad," kirjeldas Tähemaa.