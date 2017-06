Viljar Veidenberg: Meierei saab ehitada siis, kui talul läheb hästi

Täna sai Viljandimaal tegutseva Pajumäe talu uus meiereihoone pidulikult nurgakivi.

Pajumäe talu mahetooted – kohupiimad, jogurtid, juustud on tuntud üle Eesti. Nüüd on talu peremees Viljar Veidenberg, kes oma isalt, tuntud taluliikumise eestvedajalt Arvo Veidenbergilt võttis paar aastat tagasi talupidamise üle, teinud julge otsuse – ehitada taluõue PRIA toetuse abiga uue moodsa talumeierei. Uue meierei investeeringumaht on 1,1 miljonit eurot, ehituse algust nurgakivi panekuga tuldi uudistama lähedalt ja kaugelt.

„Pajumäe talu on kõik raskused, kriisid üle elanud, see talu kingib Eesti rahvale maitsvat mahetoitu ja nüüd on vastu võetud otsus ehitada uus meirei,“ kiitis avatseremoonial Kaul Nurm ettevõtlikku taluperet.

„On suur rõõm ja au näha meie taluõues nii palju põllumajanduse ja piimatöötlemisega seotud inimesi,“ ütles peremees Viljar Veidenberg.

„Meile annab julguse teha sellist investeeringut just see, et talul läheb hästi,“ lisas ta.

Viljari isa Arvo Veidneberg tõi nimeliselt esile need inimesed, kes on aastakümnete jooksul nende talupidamist edendada aidanud. Kiidusõnu teenisid kauaaegsed talutöötajad Elli Merdikes ja Sirje Luik, teadlased Indrek Older, Riho Sarand, samuti talupidajad, koostööpartnerid Aivar Pikkmets, Heli Sadam jpt.

Nurgakivitseremoonial viibisid ka Viljandi maavanem Erich Palm ja maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.