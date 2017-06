Viljar Veidenberg: talus saan oma soove ellu viia

Viljar Veidenberg võttis oma isalt Pajumäe talu üle paar aastat tagasi. Nüüd rajatakse tema eestvõttel taluõue uus meierei maksumusega üle 1,1 miljoni euro.

Viljandimaal tegutseva Paju-mäe talu mahetooted – kohupiimad, jogurtid, juust – on tuntud üle Eesti. Kogu talupidamise koos piimakarja ja talumeiereiga on rajanud vanaperemees Arvo Veidenberg. Talus on üles kasvanud kuus poega ning nüüdseks on juhtimine keskmise poja, 31aastase Viljari õlul.

Noor taluperemees Viljar Veidenberg on alustanud PRIA toetuse abiga moodsa talumeierei rajamist. Investeeringu maht on 1,1 miljonit eurot ning ehituse algust tähistati juuni keskel nurgakivi panekuga.

Kehtna Mõisa OÜ teenekas juhataja Märt Riisenberg andis oma firma juhiohjad pojale üle 1. juunil, jäädes ise juhatuse liikmeks. Ja see ei tähendanud ainult nimevahetust äriregistri dokumentides, vaid mehed vahetasid omavahel ka kabinetid.