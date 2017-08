VILJELUSVÕISTLUS 2017: Annaks taevataat vaid koristusilma!

Lõppenud nädalal said üle vaadatud ka Kesk-Eesti ja Virumaa viljeluspõllud.

Aru põllumajanduslik osaühing kasvatab kolme taliodra sorti.

„Kolm erineva kasvuajaga taliodra sorti võimaldasid Aru Põllumajanduses alustada kombainimisega 1.augustil, moodustades sobiva koristuskonveieri taliotradest,“ räägib viljelusvõistluse eestvedaja Margus Ameerikas.

Nisude kohta on raske midagi väga täpselt öelda, sest talinisu põllud on igal pool võrdselt ilusad ja varasemad sordid hakkavad juba valmima. Suvinisu on aga alles täies kasvuhoos.

Ka rukkid on ühtlaselt ilusad. „Kes rukkikasvatajatest koguvad 10 tonnise hektarisaagi?“ küsib Ameerikas. „Kas Tuuli Vaarak, Enno Feldveber, Tanel Tõrvand, Ahti Aruksaar, Madis Avi, Henry Tammann, Tõnu Post või veel keegi? Sellel aastal ei saa küll silmaga öelda, et varasematel rukkimeistritel Tuuli Vaarakul või Tanel Tõrvandil rukkid teistest peajagu üle oleksid, kümnetonniste saakidega võivad paljud üllatada,“ loodab ta „Kui vaid nüüd koristusajaks ilma annaks ja kõik kasvanu kvaliteetselt kätte saaks!“

Viljelusvõistluse põlde on hinnanud paljudel aastatel Peeter Viil Eesti Taimekasvatuse Instituudist. Esimest aastat osaleb hindamisel tänavu ka Evelin Loit maaülikoolist.