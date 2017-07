VILJELUSVÕISTLUS 2017: Kaerapõllud on paljulubavad

Üle mitme aasta on viljelusvõistlusel taas ka kaerapõllud. Viiest kaerast on üks mahekaer, teised tavalised. Kaera võistluspõllud kasvavad enamasti Lõuna-Eestis.

Sortidest on esindatud vaid heledateralised toidukaerad – 'Niklas', 'Cabby', 'Donna' ja 'Peppi'.

Kaer on kasulik

Kaerakasvatajad Erki Oidermaa, Argo Must, Avo Kons, Andres Kontse ja Jüri Ilves tõdevad, et praegu tasub kaera kasvatada. Inimesed, eriti Euroopas, püüdlevad järjest tervislikuma toidu poole ning toidukaera tarbimine tõuseb.

Kaeraturg on praegu hea ka sellepärast, et Tartu Mill, kes ehitas Dobelesse üle-eelmisel aastal kaerahelbetehase, laiendab nüüd seda. Laiendatud tehase tootmisvõimsuseks saab 20 000 tonni kaerahelbeid aastas praeguse kümne asemel.

Kaera müüakse aga ka Jaapanisse ning Hispaaniasse. Seal söövad seda hobused.

Üks võistlejatest, Erki Oidermaa, kelle käes on ca 40 protsenti Eesti kaeraseemne turust, kinnitab, et ka see äri tasub end ära, kuna nõudlus seemnekaera järele on suur nii Eestis kui Lätis.

Selles situatsioonis on kaera kokkuostuhind praegu võrdne nisuga, ca 160 eurot tonn. Mahekaera eest saab 300. Samas tuleb kaer hulga odavamalt kätte.

Külviaeg on kõigil mai esimesel dekaadil, külvisenorm ca 500 idanevat tera ruutmeetril.

Madalaim lämmastikufoon oli tänavustel võistlejatel 100, kõrgeim 114. Sealhulgas on juba ka kasutatud leheväetis. Ka taimekaitset vajab kaer vähem, näiteks võib hakkama saada täiesti ilma putukatõrjeta.

Samas, kuna tänavune vihmane ja jahe suvi kasvatab kõrre väga pikaks,on kaerale kasutatud tänavua ka kasvuregulaatorit.

Võistlejad kaeraga

Andres Kontse, Võrumaa, 'Donna'

Avo Kons, Võrumaa, 'Gabby'

Argo Must, Põlvamaa, 'Niklas'

Erki Oidermaa, Põlvamaa, 'Niklas'

Jüri Ilves, Järvamaa, 'Peppi'.