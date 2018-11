Järvamaa põllumees Jüri Ilves osales mullu viljelusvõistlusel ennekõike selleks, et tõestada – ka mahetootmisega on võimalik saada head, tavapõllundusega võrreldavat saaki. Loogilise järjena tuli võistlusest osa võtta ka tänavu, et kahtlejatele näidata – eelmise aasta hea tulemus ei olnud juhus.