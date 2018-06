VILJELUSVÕISTLUS: registreeruda saab esmaspäevani

Kuivus muutis põldude näo nigelaks. Nii oli viljakasvatajatel raske võistluspõlde valida. Nüüd on vihmad pildi selgemaks teinud, mistõttu pikendame registreerumise tähtaega 11. juunini.

“Lõuna-Eestis on vihma antud väga erinevalt,” ütleb müügimees Sulev Sildna. “Näiteks Sangaste sai 40 mm, Ööbikuorus on aga olnud peaaegu null sademeid.” Ilusaid põlde Sildna sõnul Lõuna-Eestis on, näiteks Kesa Agro taliviljad ja OÜ Sanlind uba ning kaer. “Sanlind on kaera osas väga tugev,” möönab ta.

Praegu on enim talinisu ja talirapsiga võistlejaid. “Hernest oleks juurde vaja,” toob nõustaja Eili Rajapuu näiteks. “Saaremaalt leidsime, ent tahaks veel osalejaid.”

Viljelusvõistlusele saab registreeruda 11. juunini meiliaadressidel lii.sammler@maaleht.ee, margus.ameerikas@balticagroestonia.com, tiiu.annuk@scandagra.ee, oma konsulentide või müügiesindajate kaudu.