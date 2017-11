VILJELUSVÕISTLUS: rekordisadu ja saagikadu

Üle mitme aasta pidime taas pikendama registreerimise tähtaega. Põhjuseks teadagi see, et juba kevad ning võimalus põllule pääseda hilinesid kaks-kolm nädalat. Lõpuks saime ikkagi kokku paraja portsu põlde.

Samas tõi tänavune aasta aga ka uued tipptulemused: üle kasvatati rukki, suvirapsi, suviodra, tritiku ja kaera varasemad rekordid. Kuigi üks viljelusvõistluse läbi aastate edukamaid kultuure, nisu, uusi rekordeid ei andnud, olid tänavused nisusaagid siiski kopsakad.

Nüüdseks on lisaks põllumeestele ka viljelusvõistluse kohtunikud, eksperdid, laborid ja analüüsijad oma töö teinud. Viljade saagikuse, kvaliteedi ning tulukuse kategoorias on võitjad teada. Kes aga osutuvad nende kolme määraja kokkuarvestamisel üldvõitjateks rapsi, rukki, nisu, odra ja kaera arvestuses, selgub juba homme Türi kultuurimajas peetaval viljelusvõistluse lõpukonverentsil.