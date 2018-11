VILJELUSVÕISTLUS | Tiit Tamme: rüpsi saab mahedalt kasvatada küll

Lii Sammler lii.sammler@maaleht.ee RUS

Tiit Tamme talirüpsi põld oli kuivast suvest hoolimata lopsakas, sest sai vara kasvuhoo sisse. Margus Ameerikas

Aastaid usuti, et rapsi ja rüpsi on mahedalt võimatu kasvatada, kuna need vajavad palju taimekaitset. Mahetootja Tiit Tamme aga tõestas vastupidist, korjates oma rüpsipõllult üle kahe tonni saaki.