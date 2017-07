Võimalus rukkikasvatajatele: nõudlus rukkist valmistatud viski järele kasvab

Rukis. Foto on illustratiivne.

Kui asi puudutab viskit, on Kanada selles osas muust maailmast pisut erinev.

Võib julgelt öelda, et Kanadas on viskitootmine kõige paindlikum ja innovaatilisem maailmas. Firmad saavad eksperimenteerida just selliste toorainetega ja viskisortidega, mis kohalikele tarbijatele meelt- ja keeltmööda.

Selline lähenemisviis pakub võimaluse ka Ontario rukkikasvatajatele, sest nõudlus seal tegutseva viskitootja Hiram Walker & Sons Limited rukkiviski järele kasvab pidevalt.

Traditsiooniliselt on rukist kasutatud viskis vaid maitsenüansside lisamiseks, kuid nüüd võib olukord muutuda, kui viskit hakatakse valmistama Ontario piirkonnas kasvatatud hübriidsordist.

Muutus algas 2012. aastal, kui tootja märkas, et turu nõudlus rukkimaitsega viski järele kasvab.

C&M Seeds tõi 2015. aastal turule rukkisordi 'Brasetto', mille saagikus on 70 vakka aakri kohta. Sort ostutus kasvatajate hulgas väga populaarseks. Nüüd kasvab 'Brasetto' juba 5000 aakril.

Hübriidist valmistatav viski alles ootab turule toomist, kuid tootjad on lootusrikkad - kohalikust rukkist valmistatud jook peaks ostjatele meeltmööda olema.

Allikas: realagriculture.com