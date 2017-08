Volga tegi Eesti uue lüpsirekordi

Torma põllumajanduse osaühingu lehm Volga tegi Eesti uue päevalüpsi rekordi lüpstes 15. augustil 87,1 kg piima, millega ületas kehtiva rekordi 2,5 kilogrammiga.

Senine tipptulemus pärineb Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli aktsiaseltsi andmetel 2009. aastast, kui Torma POÜ lehm Tare lüpsis 84,6 kilo, kirjutab Vooremaa.

Volga on neljandat laktatsiooni lüpsev lehm, kelle juuli kontroll-lüpsi toodang oli 72,5 kilo ja juuni kontroll-lüpsi toodang 70,5 kilo päevas. Poegimisest tänavu 26. mail kuni viimase kontroll-lüpsini on Volga kokku andnud ligi neli tonni piima. Tema piima rasvaprotsent on viimase kontroll lüpsi andmetel 5,73.

Volga ema oli Viisu, kes lüpsis näiteks teisel laktatsioonil 16 008 kilo piima. Isa on Edo.