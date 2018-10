Võru vallavanem: kui Väimela kanala täidab kõik nõuded, siis see kanala sinna ka tuleb

Segadust on Eesti suurima õrrekanade farmi planeerimisega seoses aga küllaga. Kui septembri lõpus leidis Võru vallavanem Kalmer Puusepp, et kanala rajamise teavitustöö ja keskkonnamõjude hindamine on tehtud kehvasti ja see tuleb ümber teha, siis nüüd süüdistavad kohalikud vallavalitsust otsesõnul korruptsioonis ning PRIA toetusraha n-ö omade kätte kantimises.