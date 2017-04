Xpro fungitsiidid — uue taseme haigustõrjevahendid, mis panustavad saagi tõstmisele

Xpro on märk, mis ühendab Bayeri teraviljafungitsiide, mille vundamendiks on kaks kõige laiema tõrjespektriga toimeainet, biksafeen (X) ja protiokonasool (pro), ning milles on kasutatud uusimaid formulatsioonitehnoloogiaid. Biksafeen ja protiokonasool on Xpro fungitsiidide aluseks, sest mõlemad toimeained on täielikult süsteemsed ning taimelehtedes pikaajaliselt efektiivsed, töötades haiguste vastu samaaegselt, kuid erinevate toimeviisidega.

Biksafeen on Bayeri tipptoimeaine, kauakestvale ja laia spektriga haigustõrjele lisaks mõjutab taimede taimede klorofüllisisaldust ja fotosünteesiaktiivsust, mistõttu taimed püsivad kauem rohelised ning seda tõestatult ka põua- ja stressitingimustes. Põldkatsetes on märgatud, et biksafeen ühtlustab lipulehe loomise alguses pritsides ka viljapeade lehetupest väljatulekut, mis omakorda vähendab seenhaiguste levikut teraviljapeadel.

Xpro fungitsiidid

Siltra Xpro on usaldusväärne lahendus rasketes tingimustes (tugev haigussurve, hilinenud tõrje jms) ning mõeldud peamiselt viimastesse pritsimiskordadesse (T2, T3), mille eesmärk on kogu eelneva taimekaitsetöö kinnistamine ja kvaliteetse saagi kindlustamine. Siltra Xpro sisaldab suures kontsentratsioonis just biksafeeni ja protiokonasooli. Seetõttu tõrjub väga hästi taimekasvu hilises faasis viljapeadele lööbivaid ja suurt kahju tegevaid haigusi fusarioos ja helelaiksus.

Variano Xpro on nutikas nähtava füsioloogilise mõjuga haigustõrjeekspert, sest sisaldab peale biksafeeni ja protiokonasooli kolmandat toimeainet fluoksastrobiini, mis sarnaselt biksafeenile mõjutab taimede klorofüllisisaldust ja hoiab taimed pikaajalisemalt rohelisena. Kolme toimeainega on tagatud erinevate, kuid üheaegselt levivate haiguste efektiivne tõrje (jahukaste, helelaiksus lehtedel, nisu pruunlaiksus, odra võrklaiksus jt). Teraviljade haigustõrjes on soovituslik kasutusaeg kõrsumise algusest lipulehe faasini (pritsimised T1 ja T2).

Ascra Xpro on Bayeri uusim Xpro lahendus, mis garanteerib tõhusaima haigustõrje tulemuse äärmuslikes ja muutlikes oludes. Ascra Xpro omab ka uut stopp-efekti mõju, mis tuleneb toimeainest fluopüraam, mis on taimelehtedes kiire ümberpaiknemisvõimega ja seeläbi väga kiire mõjuga. Ascra Xpro garanteerib saagikindlustuse Eesti heitlikus suves, sest toimeainete kombinatsioon tagab nii pikaajalise kaitse kui ka äkilise reageerimise. Paindliku pritsimisajaga fungitsiid, kasutamiseks kõrsumise algusest kuni õitsemise alguseni (pritsimised T2 ja T3).

Tänapäeva fungitsiidid on perfektsed haigustõrjesüsteemid, sest aktiivsetele toimeainetele lisaks toetab tasemel formulatsioon taimi suurimat saaki moodustama. Taimefüsioloogia mõjutamise kaudu saavutatakse rohelisem lehepind, vastupidavus stressitingimustele ja eelised kvaliteetse tera moodustamiseks. Mitme toimeaine kombinatsiooniga on garanteeritud, et haigustõrje on efektiivne kõigi samaaegselt taimedel nakkuvate haigustekitajate vastu ja sellega on ka resistentsuse tekke oht viidud miinimumi.

Formulatsioon kindlustab, et kõik, mis põllumees soovib taimekaitsepritsiga taimedeni viia, sinna ka jõuaks. Toimeainete ühtlane imendumine, nende omastamine taimede poolt ja lühike vihmakindluse aeg tagavad ka lõpptulemuse.

Xpro fungitsiididega kindlustad oma saagi juba täna ja oled valmis paremaks homseks!







Janne Ehte-Tammiste, Bayer OÜ Suurklientide juht