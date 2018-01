Apteegis pead retseptile 1 euro peale maksma

70aastane Mare kurtis Maalehele, et pidi oma tavapäraste retseptiravimite Adenuric ja Trajenta eest mitu eurot rohkem välja käima, ehkki ravimite hinnad ei ole tõusnud.

Mõistlikku selgitust ei saanud ta oma sõnul apteegist ega haigekassast. Haigekassast teatati Maalehele, et need ravimid ei ole kallimaks läinud.

“Ilmselt on viidatud vahe hinnas seotud sellega, et aasta algusest ühtlustus retseptitasu ehk omaosaluse alusmäär, mis viimasel 15 aastal oli püsinud muutumatuna,” teatas haigekassa tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna spetsialist Kaidi Kasenõmm.