ASI SELGEKS | Kuidas sõlmida metsa uuendamise lepingut, et petta ei saaks?

Uno Feldschmidt RUS

Vanad puud Pixabay

Mul on plaanis metsauuendustööde korraldamine ja tahan selleks firmaga sõlmida metsa uuendamise lepingut. Näiteks tuleb tellida ka istutusmaterjal. Ma soovin, et istikutel oleksid sertifikaadid, aga firma tahab istikuid ilma sertifikaatideta pakkuda. Kui aga sertifikaate pole, ei ole mul ka kindlust, et mets kasvama läheb ja siis ei saa ma metsa uuendamise toetust, kui taimed ei kasva.