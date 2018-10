HEA TEADA | Millal ravikindlustus katkeb?

Seni alla kolmeaastast last kodus kasvatava vanema ravikindlustus katkeb, kui laps on saanud kolmeaastaseks ja tegu pole paljulapselise perega. Üliõpilase akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud üliõpilase haigusest või vigastusest.