Järelmaks, väikelaen, krediitkaart – millal ja mida neist kasutada?

Võimalik, et üles ütles külmkapp, auto vajab ootamatult remonti või kodu värskendamist. Hea on, kui need asjad saaks tehtud säästude arvelt. Ent kui tagavarasid üldse pole, leidub olukorrale lahendus kas järelmaksu, väikelaenu või krediitkaardi näol.

Kuigi kõik need kolm toodet on oma olemuselt laenud, siis nende kasutusotstarve ja ka tagasimaksepõhimõte on üsna erinevad.