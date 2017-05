Kas autojuhina töötav inimene võib töö ajal autos suitsetada?

Lugeja küsib: Töötan autojuhina ja mul on küsimus - kas autojuhi kabiinis võib suitsetada?

Tubakaseadusest ma otsesõnu selle kohta midagi ei leidnud. Mina ei suitseta, kuid sama autoga sõidavad ajutiselt teised juhid, kes suitsetavad. Hoolimata aastatepikkusest kurtmistest firma juhtidele ei ole midagi ette võetud. Kuidas seda probleemi lahendama peaks?

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Suitsetamise keeldu töökohal pole töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides otseselt sätestatud, kuid töötervishoiu ja tööohutuse seadus ütleb, et töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei tohi ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist.

Tööandja peab tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Vabariigi Valitsuse määrus ütleb, et puhkamiseks ettenähtud ruumis on suitsetamine keelatud. Juhul, kui veoautokabiini või osa sellest kasutab autojuht ka puhkamiseks, on seal kindlasti suitsetamine keelatud.

Tööandja kohustus on tagada töötajatele ohutud ja tervislikud töötingimused. Ohutuks ja tervislikuks ei saa lugeda töökohta, kus töötaja on sunnitud olema passiivse suitsetaja rollis (rohkem infot passiivse suitsetamise kohta leiate tubakainfo lehelt lingilt http://www.tubakainfo.ee/passiivne-suitsetamine/). Tööandja peab keelama autode kabiinides suitsetamise ning kontrollima selle kohustuse täitmist, kui see töötajaid häirib.

Seega ennekõike tuleb juhtida tööandja tähelepanu rikkumisele, soovitatavalt kirjalikult, nt e-kirja teel.