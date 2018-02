Olen kuulnud, et need, kes ehitasid garaaži nõukogude ajal nii-öelda garaažikooperatiivina (garaažiboksid olid reas) ja erastasid siis oma garaažid, ei pea müügi puhul tulumaksu maksma. Aga need, kes on hiljem garaaži ostnud ja siis müüvad, peavad maksma tulumaksu. Kas see vastab tõele? Palun selgitage.

Jurist: "See väide ei vasta tõele. Maksustamise mõttes ei ole vahet, kuidas garaaž saadi. Kui see võõrandatakse, läheb kasu alati maksustamisele."