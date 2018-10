Kas testamenti saab peale vara jagamise ka kohustusi kirja panna?

Mul on kolm last, samas soovin testamendiga jätta maja ühele lapsele. Ülejäänud vara (pangakonto, suvila) võiks minna jagamisele üldise korra järgi ehk nii, nagu seadus nõuab. Kui teen notariaalselt tõestatud testamendi, kas saan siis panna testamenti kirja, et see laps, kes maja saab, peab mind ka väärikalt matma?