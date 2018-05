Kas töötajat võib katseajal päevapealt vallandada?

Või on ka mingi tähtaeg, mille jooksul katseaja leping üles öelda? Tavaliselt on see kuu aega. Kui tütar jääb vahepeal haiguslehele (nt nädal), kas siis selle aja võrra pikeneb katseajal oldud aeg või mitte? Kui neli kuud saab mööda ja midagi pole öeldud, kas siis automaatselt muutub see katseajaks sõlmitud leping alaliseks?