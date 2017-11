Korteriühistu või sundühistu – taganeda pole kuhugi

Uus seadus jõustub majade suhtes, kus eksisteerivad korteriomandid. Ühistu on kohustuslik isegi majades, kus vaid kaks korteriomandit (paarismajad) või kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule.

Ühistuid ei looda kaasomandis olevates majades, kus majal on tagastamise või pärimise tõttu mitu omanikku mõtteliste osadega.

Korteriühistud ei teki ka hooneühistute (endiste elamukooperatiivide) majades, kus hoone ning maa omanik on juriidiline isik ja korterivaldajad üksnes osamaksu omanikud. Korteriühistud ei teki paarismajades ja ridaelamutes, kus iga majaosa alla on eraldi moodustatud krunt (iseseisev katastriüksus).

Kellel on kahtlusi, peab vaatama oma kinnistusraamatu andmeid Eesti.ee keskkonnas. Korteriomandi tunnuseks on, et see on registrisse kantud reaalosana (korter või äriruum) ja sellega on seotud maatüki mõtteline osa murruna.