Kui kiiresti pean oma pärandi enda nimele vormistama?

Minu onu suri ja pärandas mulle oma väikese maja koos kõrvalhoonetega Lõuna-Eestis. Mina ise elan Põhja-Eestis ega kavatse sinna maale kolida. Kui kiiresti pean pärast onu surma pärandi enda nimele vormistama? Kas selleks on aega umbes aasta?

Teine küsimus on see, et kui pärand on minu nimele vormistatud, siis kui kiiresti võin selle maha müüa? Kas ma võin selle kohe järgmisel päeval pärast pärandi oma nimele vormistamist müüki panna? Või on ka mingi tähtaeg, mis aja jooksul müüa ei tohi?