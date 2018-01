Kuidas jagada kaasomandis maad?

Millised oleksid kasutamise võimalused ja kas on võimalik maa jagada nii, et igaüks oleks oma maatüki ainuomanik?

Jurist: "Kui kinnisasi on kaasomandis, siis selle kasutamine toimub ühise otsuse alusel. Kaasomanikud võivad kokku leppida kinnisasja kasutamise korra, teha seda notariaalse lepingu alusel ja see kokkulepe kantakse kinnistusraamatusse ning kehtib ka edaspidiselt uute kaasomanike suhtes juhul, kui mõni neist oma osa võõrandab. Kui kokkulepet ei saavutata, on kaasomanikul võimalik kasutuskorra kehtestamist taotleda kohtu kaudu."