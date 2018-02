Kas ühele kaasomanikest kinkimisel on vajalik teiste nõusolek? Kinnistu koosneb maast ja lagunenud elamust, kus keegi ei ela ega kasuta maad ja majalobudikku. Üks esialgne pärija on surnud ja tema järeltulijad ei ole ennast keegi pärijatena ära vormistanud. Kas nendega tuleb ka arvestada? Palun andke teada.

Jurist: "Kinkida võite alati vabalt, sellisel puhul kaasomanikul ostueesõigust ei ole. Ka müügi korral puudub teistel kaasomanikel ostueesõigus, kui ostjaks on keegi kaasomanikest."