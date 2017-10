Kas on võimalik, et juba enne venna surma saame esitada loobumisavalduse, et me tema pärandit ei soovi?

Jurist: "Venna pärijateks on laste puudumisel esmajoones tema vanemad – mõlemad pooles osas. Kui üks vanematest on surnud, pärivad tema osa ta teised lapsed. See tähendab, et teie. Seega oleksite emaga võrdsed pärijad.

Pärandist loobumise korral läheb õigus ennekõike üle loobuja lastele. Ja laste loobumisel jälle omakorda järgmisele sugulaste astmele. Kuna pärijate ring meie seaduste järgi on väga kaugeleulatuv, võib loobumiste jada kujuneda tervele suguvõsale üsna pikaks ja tülikaks protsessiks."