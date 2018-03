Väikelapse eest tehakse ka täiendavaid makseid kogumispensioni teise sambasse ning iga laps annab käesolevast aastast täiendava pensionilisa.

Esmalt maksab riik alla kolmeaastast last kasvatava vanema või hoolduspere vanema eest sotsiaalmaksu kuumääralt, mis 2018. aastal on 470 eurot.

Samalt määralt maksab riik sotsiaalmaksu mittetöötava vanema eest, kes kasvatab kolme või enamat alla 19aastast last, kellest vähemalt üks on alla kaheksa-aastane. Lisaks maksab riik sotsiaalmaksu vanema eest, kes kasvatab seitset või enamat alla 19aastast last.

Oluline on seejuures, et nii lapsed kui nende kasvatajad peavad elama Eestis, s.t olema residendid.