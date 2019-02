Möödunud aasta 28. novembril jõustusid Lätis muudatused tööseaduses, mille järgi peab tööandja töökuulutusele lisama vastava töö eest makstava konkreetse palgavahemiku. Muudatusest võidavad peamiselt tööotsijad ning vanad töötajad, kes näevad ilma keerutamata, kui palju on ettevõte valmis töö eest maksma.

Läti tööandjate konföderatsioon, kuhu koondunud ettevõtted annavad tööd 44% Läti töötajatele, leiab, et eraettevõtete palkade avaldamine on viga, mille tegi valimiseelses segaduses eelnev seimi koosseis kõigi osapooltega konsulteerimata.