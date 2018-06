Mida teha, et kingitud kinnistut tagasi saada?

Praegu on nii, et majaehitus on pooleli, poeg lahutas abielu ja hakkas jooma. Ta elab seal pooleliolevas majas, samas krunti üldse ei hoolda, kõik on pilla-palla korrast ära. Nüüd ma tahan tagasi saada poolt krunti, kus on abihoone peal. Kas ja kuidas on mul võimalik kinkelepingut tagasi pöörata?