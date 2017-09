Miks pensionär ei saa koondamisel töötuskindlustushüvitist?

Anni Raigna Raivo Tiikmaa

Olen töötanud ühel töökohal üle 15 aasta. Juba paar aastat olen töötav pensionär ja nüüd enam ei maksa töötuskindlustusmaksu, varem arvestati see minu palgast maha. Nüüd hakatakse meie asutuses inimesi koondama. Mind tahetakse koondada koos töökaaslasega, kes on töötanud samuti siin üle 15 aasta, aga tema on minust tunduvalt noorem, pole veel pensionieas.