Mis ohud varitsevad, kui kodumaja kinkelepinguga ära kinkida?

Praegu lubab mu poeg mind küll igati aidata, aga mis siis juhtub, kui ta on vara kätte saanud? Seetõttu palun selgitage, mis tingimused saan ma lisada kinkelepingu tegemisel notari juures?

Jurist: "Üsna tavaline on, et kinnistu kinkimisel lähisugulasele jätab kinkija endale eluaegselt elamu isikliku kasutusõiguse. See õigus on eluaegne, kantakse kinnistusraamatusse ning jääb kinkijale isegi kinnistu müügi korral."