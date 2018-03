Mis tingimustel on suvila müük maksuvaba?

Maalehe poole on pöördunud mitu lugejat, kes soovivad teada, kas suvila või aiamaja müük on maksuvaba. Nii küsitakse järgmist. Kohalik omavalitsus müüs 18 aastat tagasi ostueesõigusega erastamise õigustatud subjektile kinnistu pindalaga 0,9 ha, millel asus ehitis – kunagisest talusaunast ümber ehitatud majake, mida kasutati suvilana. Kas selle kinnistu müük on tulumaksuvaba?