Mis tingimustel saab maja ja vara tulumaksuvabalt müüa?

Paljud Maalehe lugejad soovivad ikka ja jälle teada, mis tingimustel nad saaksid oma maja või vara müüa tulumaksuvabalt.

Näiteks kirjutab K. M. Võrumaalt, et tema onu, kes elas Võrumaal, pärandas talle testamendiga maja. Nüüdseks on onu surnud ja lugeja on pärandi vastu võtnud. Ise elab aga Põhja-Eestis, nii et tal läheks raskeks seda maja kogu aeg korras hoida ja seal majapidamisega tegelda, seetõttu soovib ta maja maha müüa. “Kas ma võin seda pärandiks saadud maja tulumaksuvabalt edasi müüa? Ise elan teises maakonnas, kuhu olen ka sisse kirjutatud,” selgitab Maalehe lugeja. Ta on ka kuulnud, et kui see maja ei ole tema alaline elukoht, siis ta seda tulumaksuvabalt müüa ei saa.