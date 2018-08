PANE TÄHELE | Kuidas vormistada müügilepingut, et kasvava metsa müügil petta ei saaks?

Palun täpsemaid selgitusi selle kohta, mida oleks vaja silmas pidada müügilepingu vormistamisel. Olen näinud, et eri ostjatel on erinevalt sõnastatud lepingud ja mõned neist on väga lühikese tekstiga.

Millised on olulised punktid, mida peaksin kindlasti lepingusse kirja panema, et tagada oma õiguste kaitse?