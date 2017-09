Peretoetusi ja toitjakaotuspensioni makstakse septembris mitmes osas

Sotsiaalkindlustusamet maksab septembris üle 16-aastastele koolis käivatele lastele lapsetoetusi ja üle 18-aastastele õppijatele toitjakaotuspensioni mitmes osas.

Peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel tugineb sotsiaalkindlustusamet Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetele ning koolid edastavad andmed õppimise kohta hiljemalt 15. septembriks.

Toitjakaotuspensione makstakse 5. kuupäeval ja peretoetusi 8. kuupäeval. Neile, kelle andmed edastatakse EHIS-esse 15. septembriks, maksab sotsiaalkindlustusamet toetused ja pensionid välja septembrikuu teises pooles.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõuniku Merlin Looritsa sõnul töötleb amet iga õppeaasta alguses umbes 75 000 õppiva lapse andmeid. Selleks, et maksta peretoetusi neile, kes pärast põhihariduse omandamist edasi õpivad ning toitjakaotuspensione üle 18-aastastele täiskoormusega õppijatele.

„Õppimise kohta saame andmed EHIS-est ning peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel tugineme just neile andmetele. Seega on meie jaoks väga oluline, et seal kajastuvad andmed oleksid ajakohased ning muudatused oleksid sisse viidud kohe muudatuste tekkimise päeval,“ rääkis Loorits ning lisas, et amet on vastavasisulise palve ka koolidele saatnud.

„Enamjaolt on koolid andmed edastanud, kuid kui on mõni kool, kes pole veel jõudnud, siis kutsume neid üles seda kiiresti tegema,“ lisas ta. „Paljude perede jaoks on riigi toetused olulised igapäeva toimingutega hakkama saamiseks ja just kooliaasta algusega on seotud mitmed rahalised kulutused, mistõttu on väga oluline, et toetused jõuavad inimesteni õigel ajal.“

Peretoetusi makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse peretoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.

Välisriigis õppiva lapse andmeid EHIS-es ei ole ja sotsiaalkindlustusametile tuleb esitada koolitõend lapse õppimise kohta iga õppeaasta alguses.