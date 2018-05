Töötaja eraelus ei tohi tööandja urgitseda

Inspektsiooni senise praktika käigus on väga hästi välja joonistunud töösuhete valdkonna kitsaskohad seoses isikuandmete kasutamise ja töötlemisega – eelkõige puudutab see jälgimisseadmete kasutamist ning töötajate tegevuste kontrollimist. Tegu on valdkondadega, mis tekitavad enim vaidlusi, ning kuna ka tehnoloogilised võimalused arenevad väga kiiresti, siis peaks seadusandlus arengutele järele jõudma.