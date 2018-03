Üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama 1. aprillist

Foto on illustratiivne.

Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist.

Üksi elava pensionäri toetust saab inimene, kes perioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini on vanaduspensionieas, elab rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle vanaduspension on alla 492 euro. Toetuse suurus on 115 eurot ning seda makstakse üks kord aastas oktoobris koos pensioniga.

Eelmise aasta oktoobris maksti üksi elava pensionäri toetust ligikaudu 85 000 inimesele summas 9,6 miljonit eurot. Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa sõnul ei pea pensionär toetuse saamiseks midagi tegema, vaid sotsiaalkindlustusamet maksab selle välja automaatselt registri andmete alusel. „Pensionäri vanus ja pensioni suurus on ametil olemas ning üksi elamise info saame rahvastikuregistrist,“ lisas ta.

Üksi elava pensionäri toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus.

Välisriigist pensioni saaja peab toetuse saamiseks esitama sotsiaalkindlustusametile oma välisriigi pensioni suuruse hiljemalt 31. augustiks. Sellele liidetakse Eestist saadav pension.

Rohkem infot toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustusamet kodulehelt.