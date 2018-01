Uus aasta keerab rahakoti pea peale

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendus kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ning seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

Paljudele ettevõtjatele toob olulise maksutõusu tööautode erisoodustusmaks. Uue maksustamise korra järgi kuuluvad alanud aastast kõik segakasutuses (töö- ja erasõidud) firma sõiduautod erisoodustusmaksu alla vastavalt auto võimsusele.

Lapsetoetus esimese ja teise lapse pealt tõusis 1. jaanuarist 2018. aastal 55 euroni senise 50 euro asemel. Alates kolmandast lapsest on toetus igale lapsele 100 eurot. Jätkub peretoetuste maksmine paljulapselistele peredele.

Alampalk tõusis 1. jaanuarist 2018. aastal 500 eurole ja minimaalne tunnipalk on 2,97 eurot. Eelmisel aastal oli alampalk 470 eurot. Esimest korda on alampalk terves ulatuses tulumaksuvaba.