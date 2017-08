Maalehe hoidistekonkurss taas tulekul

23. septembril ootame kõiki parimaid hoidiseid Olustverre, kus iga-aastase hoidistemessi raames toimub ka Maalehe hoidistekonkurss.

Nii nagu mullugi, ootame ka sel aastal kodumaisest toorainest valmistatud hoidiseid, olgu selleks siis soolane või magus, moos või salat. Aastate lõikes ongi võitnud vahel magus, siis jälle soolane või tuline hoidis.

Juba kaks aastat on žürii poolt valitud parima hoidise pannud purki ja võtnud tootmisse Põltsamaa Felix. Nii on kõikidel soovijatel olnud võimalus juba proovida Maalehe hoidistekonkursi võidutööd astelpaju-kõrvitsa salatit. Eelmise aasta võitja, Särtsukurk, on aga tootmiseks valmis ning jõuab poelettidele eeloleval sügisel.

Ka selle aasta konkursi võitnud hoidise paneb Põltsamaa Felix tootmisse, lisaks on konkursil osalejatele ka palju teisi auhindu.

Hoidiseid ootame 23. septembril Olustverre Maalehe telki. Häid hoidistamise ideid saate jagada ka neid Targu Talitale saates. Hoidiste retseptide saatjaid ootavad auhinnad!