FOTO ja VIDEO | X Maalehe maadlusturniiril nägi, et vabamaadlusel on Eestis tulevikku

Kuigi vabamaadluses võisteldakse üle Eesti pea igal nädalal, siis Maalehe maadlusturniir on ainulaadne selle poolest, et mõõtu võetakse ka kehaliste katsetega – tõmmatakse lõuga, hüpatakse hoota kaugust, tehakse joonejooksu ja sillaringe ning heidetakse heitekotti.

"Need, kes maadluses nii head pole, saavad end tõestada teisest küljest ning vastupidi," ütleb võistluseid juba kümnendat korda korraldanud Toomas Tammik Koeru maadlusklubist.

Paide spordihallis valitsenud meeleolust saate paremini aru, kui vaatate intervjuud meeste absoluutkaalu võitja Rudolf Pragiga Põlva maadlusklubist Lapiti.

Võistlused meelitasid kohale noori Kohtla-Järvelt, Tallinnast, Pärnust, Türilt, Viljandist, Põlvast, Väike-Maarjast, Jõgevalt ja Keilast.



Üht või teist värvi medali võrra rikkamana sõitsid koju neist pea kõik, kuna erinevaid kaalukategooriaid oli mituteist – alustades 32 ja lõpetades üle 80 kilogrammiste kuni 16-aastaste ehk kadetivanuses maadlejatega.

Maalehe maadlusturniir on kümne aasta jooksul püsinud vaat et muutumatuna, olles lisaks Paidele toimunud ka Koerus, Jõgeval, Väike-Maarjas ning Tartus. Nii saavad noored igal aastal enda arengut jälgida.

Tammik leiab, et viimastel aastatel on maadlusel Eestis küllaltki head ajad, mille tõestuseks on seegi, et mainekatel tiitlivõistlustel järjest medaleid nopitakse, olgu nimetatud kasvõi Tudult pärit Epp Mäe saavutused.

"Väga hea, et treenerite toetussüsteem liigub õiges suunas. Treenerid on noore kasvamisel väga olulised, tegeledes muuhulgas väärtuskasvatuse ning distsipliiniga," ütleb Tammik.