Maalehe kaheksandad maadlusvõistlused Jõgeva spordikeskuses said täna lõpu, kui finaalides selgitati välja parimad noorsportlased. Kokku veetsid oma nädalavahetuse maadlusmattidel mõõtu võttes lausa 77 poissi ja 20 tüdrukut.

Turniiri üks korraldajatest, Jüri Ilves, on võistluse juures olnud juba algusest peale.

„Võistlust korraldame muu hulgas selleks, et leida talente, potentsiaalseid noori, kes võiksid kaugele jõuda. Siin on kohal juhtivad treenerid - nemad saavad hea pildi, milleks need noored võimelised on.“

Võitjad selgitati välja tüdrukute arvestuses neljas kaalukategoorias, poiste arvestuses kolmeteistkümnes. Kuigi nii mõnigi vajas mattidel kerget esmaabi, jäid luud terveks ja saal oli täis rõõmsat elevust. Kõik osalejad olid sünniaastaga 2000-2005.

VIII Maalehe ja Maaspordikeskuse auhinnavõistlus vabamaadluses

Poisid

32 kg

1 Sven Tagu MK Leo

2 Al Bara Shopolaev Korrus3

3 Aleksandr Grits Ramm

3 Artturi Eemeli Reinio Aberg

5 Keiro Asu Tulevik

5 Ivan Rist MK Delta

7 Oti Timur Kirja JMM

35 kg

1 Sander Tagu SK Leo

2 Rainer Plaser Korrus3

3 Pent Matti Mets SK Nipi

3 Timor Arusaar JMM

5 Aron Arras Tulevik

6 Joel Visnapuu V-Maarja

38 kg

1 Juhan Kristjuhan Aberg

2 Nikolai Tarassov Kuldkaru

3 Karel Kuurmaa JMM

3 Kristjan Jaago V-Maarja

5 Maksim Muratov MK Delta

5 Mikk Martsepp JMM

7 Karmo Karro JMM

8 Tristan Aleksandrov Tulevik

42 kg

1 Robert Mhitarjan Aberg

2 Nikita Shirokov Kuldkaru

3 Brent Bürkland JMM

3 Georg Lumila Aberg

5 Hans Johannes Kallis Ramm

5 Ryan Rohtmets Ramm

7 Sander Suitsberg JMM

8 Kristo Merilain Korrus3

46 kg

1 Hanno Käärik Lapiti

2 Raimond Uibo Leo

3 Vjatseslav Saulits Kuldkaru

3 Robin Lumila Aberg

5 Karl - Heinrich Kajakas JMM

5 Kristjan Kaldmaa Ramm

7 Ekke Kõu Leitham Korrus3

50 kg

1 Kirill Skiller Kuldkaru

2 Alanis Karuzins Gulbene

3 Ander Järv Ramm

3 Ralf Lukins Ferrum

5 Eduards Ozolins Ferrum

54 kg

.

1 Rainers Lukins Ferrum

2 Erik Tšernikov Kuldkaru

3 Aleksei Saulits Kuldkaru

3 Ragnar Kuurmaa JMM

5 Ranar Nõupuu Aberg

6 Erik Arhipov Korrus3

58 kg

1 Mattias Säärits Ramm

2 Rolands Blums Gulbene

3 Helar Okas JMM

63 kg

1 Miks Jencitis Gulbene

2 Robyn Paulberg SK Leo

3 Jesper Männilaan JMM

4 Rasmus Klaos Ramm

69 kg

1 Edvin Kin Nelson

2 Kevin Kreedemann Tulevik

3 Maksim Tarassov Kuldkaru

3 Elmar Braks JMM

5 Kermo Kivioja EMÜ SK

5 Pauli Nathan Jürgens J.Kotkase

7 Kennet Künnarpuu JMM

6 Romet Kask V-Maarja

76 kg

1 Jako Kivimägi Põltsamaa

2 Andris Pent V-Maarja

3 Mikk Sikkar V-Maarja

4 Romel Seeman V-Maarja

5 Janis Adreans Kurmelovs Ferrum

85 kg

1 Richard Karelson Nelson

2 Christopher Õun J.Kotkase

3 Rasmus Liisma Aberg

3 Rudolf Pragi Lapiti

5 Markus Kriiskütt Lapiti

5 Erko Lilletai JMM

7 Gabriel Alarich JMM

8 Martin Timberg Leo

abs kg

1 Georg Kozarov Aberg

2 Artur Rakitin Delta

Tüdrukud

33 kg

1 Elisabeth Tikerpalu Korrus3

2 Mirelle Juninen Leo

3 Laura Krasovska Ferrum

4 Santa Indriksone Ferrum

5 Mari - Leene Rosin Ramm

44 kg

1 Jonete Visnapuu V-Maarja

2 Eliise Ilus Ramm

3 Karmel Karro JMM

52 kg

1 Maarja Plaser Korrus3

2 Polina Sahno SK Tapa

abs.kg

1 Viktoria Vesso EMÜ SK

2 Greeta Staal SK Tapa

3 Alina Antipova Gulbene

3 Marta Pajula SK Tapa

5 Käroly Seemann V-Maarja

5 Samanta Timpa Ferrum

7 Abigail Tikerpalu Korrus3

8 Nele Truber Korrus3

9 Tiia - Triin Tomson Leo

10 Ragne Kuurmaa JMM