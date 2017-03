VIDEO: Üllatav ja põnev – Kunstihoone tutvustab linnas lastele sõnnikulõhnalist maaelu

Tallinna Kunstihoones on avatud Eesti kunstnike liidu ülevaatenäitus “Elust maal”, mille kokkupanekul on oma osa ka Maalehel. See näitus pole aga niisama seisev ilu.

Kunstihoone pakub kevadnäitusel ka laste haridusprogrammi "Maaelu kroonika". Selles uuritakse, kuidas kunst kujutab igapäevaelu maal. Kuraator Mari Kartau koostatud näitusel osaleb Eesti kunstnike paremik. Näitus jääb avatuks 16. aprillini ja sama kaua kestab ka laste haridusprogramm.