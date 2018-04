ATV-de rohke ost rikastas traktoriturgu

Esinelikusse on kanda kinnitamas Fendt, kes aasta-aastalt on oma traktorite müüki suurendanud.

Maanteeameti andmetel kanti mullu liiklusregistrisse 944 uut traktorit, millest 267 olid ATV-tüüpi. Traktoreid pakkus 33 firmat.

Turutegijaiks on endiselt tuntud firmad, nagu John Deere, Valtra ja New Holland. Suurte seltskonda on kanda kinnitamas Fendt, kes on aasta-aastalt oma traktorite müüki suurendanud, 2015. aastal 28, 2016. aastal 49 ja mullu 64 traktorit (tabel1). Fendti müügiedu aitavad suurendada traktori töökindlus, piisavalt mugav ja küllaldane võimsus tootlike põllumasinatega töötamisel. Kõik neli nimetatuist esindavad suure võimsusklassi traktoreid.

Traktoriturust enam kui poole moodustasid üle 200-hobujõulised traktorid. Need sobivad hästi suurtootmiseks, kasvatades töö tootlikkust ja võimaldades tööde tegemise tähtaegadest kinnipidamist. Neid müüsid enam Fendt (53), John Deere (47) ja Valtra (38). Tundub, et keskmiseks ja suurtootmiseks sobivate traktorite markide osas on turg stabiliseerumas ning müügifirmad peavad leppima ostjate huvidega.

Suur oli ka väiketraktorite turuosa, mis sobib rohkem väiketootjatele. Väikese võimsusega traktoreid müüs enim TYM (42), kellele järgnesid Kukje 27, John Deere 24 ja Foton 23 traktoriga.