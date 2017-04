Eestisse saabus esimene nelja roomikuga traktor John Deere 9620RX

John Deere tõi Eestisse esimese nelja roomikuga spetsiaalselt rasketeks mullaharimistöödeks mõeldud traktori 9620RX. Loe edasi, mis selle masina eriliseks muudab.

See on mudeliseeria kõige võimsam mudel, mille nimivõimsus on 620 hj ja maksimaalne võimsus 670 hj. Masina mootorit iseloomustab suur püsivõimsuse vahemik 1550–2100 p/min ja suur pöördemoment 2800 Nm. John Deere 9RX seerias on saadaval neli erinevat mudelilt 470 hj kuni 620 hj. Traktor on mõeldud rasketeks mullaharimistöödeks. Nelja roomikuga veermikukontseptsioon tagab minimaalse pinnase erisurve juures suurima veojõu ülekande maapinda.

Traktori, navigatsiooni ja haakeseadmete juhtimine käib sarnaselt teistele väiksematele John Deere'i mudeliseeriatele (6R, 7R ja 8R) CommandCenter Gen 4/4600 puutetundliku ekraani kaudu, mis on nüüdsest veelgi lihtsam.

Overall Foto: John Deere

Traktoril on nelja punkti kabiinivedrustus, mis kindlustab masina juhile mõnusa stressivaba tööpäeva. Nelja paralleelvardaga varustatud kabiinivedrustuse süsteem tagab kabiini minimaalsed horisontaalsuunalised liikumised raami suhtes. CommandView III kabiin on avara ja hea vaateväljaga, kus klaaspinda koguni 6,52 m².

Masinal on 360° valgustatus LED-töötulede paketiga, mis tagab ülihea nähtavuse ka öösel töötades. Traktoril on võimas hüdrosüsteem — pump tootlikkusega kuni 435 l/min. John Deere 9RX on saavutanud oma esimese tootmisaastaga Euroopa Liidu liikmesriikides nelja roomikuga traktorite arvestuses 50% turuosa. Traktor on valmistatud Waterloo tehases, Iowas, Ameerika Ühendriikides.

Overall Foto: John Deere

„Traktor hakkab tegema mullaharimistöid,” räägib traktori omanik Andres Lindman Aru Põllumajanduse OÜ-st. „Vajasime suure veojõuga traktorit, millega kiiresti vajalikud tööd teostada. Üle 600-hobujõuline ratastraktor oleks olnud teedel liiklemiseks ebasobiv oma suurekoguselisuse tõttu ja seetõttu langes valik nelja roomikuga traktori kasuks.”

„Ettevõtte põldudel on praegu töötamas kaheksa John Deere’i traktorit ja oleme väga rahul nende töövõimekusega. Ka on hooldusel ja remondivajadusel alati kiired lahendused olemas,” kiidab Lindam. „John Deere on tuntud mudel, mis on tõestanud end väga töökindlana.”

John Deere 9620RX traktoriga saab tutvuda Maamessil 20.–22.04 Baltic Agro Machinery välialal VP-52.

Leia lisainfot www.balticagromachinery.com