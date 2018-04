Investeeringutoetust jagub rohkematele

Maaeluministeerium saatis kooskõlastamisele maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise määrusemuudatuse eelnõu, mis annab edaspidi võimaluse toetust taotleda ka avaliku sektori asutustel, kes tegelevad põllumajandusliku tegevusega.

„Meetme eesmärk on soodustada keskustest eemale jäävates piirkondades maaettevõtlust ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomist,” sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

Eelnõu kõige olulisem muudatus on toetuse saajate sihtgrupi laienemine. Toetust on võimalik taotleda edaspidi ka riigi valitseva mõju all olevatel äriühingutel, mittetulundusühingutel või sihtasutustel, kes tegelevad põllumajandusliku tegevusega. „Sihtgrupi laiendamine võimaldab põllumajanduse väärtuslikku ajaloo- ja kultuuripärandit ning selle potentsiaali kasutada maaettevõtluse elavdamiseks ja mitmekesistamiseks,” lisas maaeluminister Tamm.

Toetust makstakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetmest 6.4 – „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunal“. Meetme raames saavad toetust taotleda mikroettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ning kelle aastane müügitulu on üle 4000 euro. Põllumajandustootjaid ja muid ettevõtjaid hinnatakse ja seatakse pingeritta eraldi.

Toetust saab taotleda investeeringuteks, mida tehakse maapiirkonnas. Toetuse saaja peab säilitama taotluse esitamisele vahetult eelnenud töökohtade arvu ning taotluste hindamisel on eelistatud taotlejad, kes loovad uusi töökohti.

Meetme eelarve on 56 miljonit eurot. Seni on toimunud kaks taotlusvooru, mille raames on toetust saanud 327 ettevõtjat kokku enam kui 21,6 miljoni euro ulatuses. Kolmas taotlusvoor on planeeritud käesoleva aasta aprilli lõppu ning selle eelarve on 17 miljonit eurot.

Allikas: maaeluministeerium