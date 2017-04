John Deere’i Maamessi messinaelad ehk uudistooted

Millised on uudistooted, millega astub Maamessil publiku ette tunnustatud põllumajandustehnika tootja John Deere?

T-seeria kombain T670i

See kombainimudel on suurima aktiivsepareerimis- (4 m²) ja sõelapinnaga (6,3 m²) klahvkombain maailmas. Ümberseadistamine kultuuride vahel käib sellel kombainil ainult mõne minutiga. Peale suure tootlikkuse täiendab seda kombaini veel nutikas kaughalduslahendus, nagu Remote Display Access, mis võimaldab edasimüüjal kaughalduse teel näha operaatori nõusolekul kõike, mis kombaini ekraanil toimub. See on viinud teeninduse uuele tasemele ja abi on lähemal, kui arvatagi oskate. Masina tarkvarasse on integreeritud nutikas seadistusabi ICA (interaktiivne kombaini reguleerimissüsteem).

Automaatse koristuskiiruse ja reahoidmise tagavad Harvest Smarti etteande kontroll ja vanas headuses tuntud John Deere Autotrack. Just seetõttu võib kombainimudelit kutsuda nutikombainiks. Kombaini valmistamisel on suurt rõhku pandud kasutusmugavusele. Näiteks on paranenud ligipääs paljudele sõlmedele masina puhastamiseks ja lihtsamaks on tehtud masina seadistamine erinevatele viljakultuuridele. Masin on varustatud uue pikendatava põhjalauaga heedriga John Deere 625X, mille lauapikkus on turul konkurentsitult pikim, tagades minimaalse terakao rapsikoristusel. Külgvikatite kinnitamine käib ainult kolme minutiga, mis on samuti kiireim lahendus, mis kombainide turul pakkuda. Loe kombaini kohta lisa siit.

Mururobot Tango E5

John Deere’i mururobot on saanud endale uue põlvkonna mudeli: Tango E5, seeria II. Sellega saad alati täpse ja ühtlase tulemuse tänu filigraanselt niitvale karastatud terasest niiduterale, masina heale veojõule ning nutikale juhtelektroonikale. Roboti kahekihiline korpus kaitseb tähtsaid komponente — elektroonikat, akut ja mootorit — muutlike ilmastikutingimuste eest. Võimas liitiumioonaku teeb kallakutel või märjal murul niitmise hõlpsaks ka suurematel aladel.

Mururoboti tehnilised omadused:

Niitmiskõrgus: 19–102 mm

Jõudlus: kuni 2200 m²

Liikumine: juhuslik ja spiraalne. Komplektis 150 m piirdetraati ja 150 vaia

Ronimisvõime kallakutel (lagedal alal): kuni 36%

Ronimisvõime kallakutel (pööramiskohtades): kuni 10%

Niidutera mootor: 60 W / 2600 p/min

Veorataste mootor: 46 W / 40 p/min

Niitmissüsteem: tugev terasest niidutera

Aku: liitiumioonaku, mahtuvus 98 Wh, pinge 25 V

Automaatne laadimine, laadimisaeg 80 min

Niitmisaeg: 90 min (aku ühe laadimisega)

Pikkus 775 mm, laius 535 mm, kõrgus 360 mm

Kaal 15 kg

Naudi vabadust — las Tango hoolitseb sinu muru eest!

