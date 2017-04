John Deere'i PowrSpray – uus tase taimekaitsetöödel!

John Deere'i järelveetavad taimekaitsepritsid on Eesti põllumeeste seas tuntud ja hinnatud masinad. Nüüd on saadaval uus, veelgi täpsem PowrSpray lahusesüsteem.

Mis on PowrSpray?

See on hooldusvaba märgsüsteem järelveetavatele R900i taimekaitsepritsidele. Mudelivalikus on kolme nimimahuga lahusepaaki: 4400, 5200 ja 6200 liitrit. Powrspray märgsüsteemi standardvarustusse kuuluvad kolb-membraanpumbad on asendatud hüdrauliliselt käitatavate tsentrifugaalpumpadega, mille märgsüsteemid on üksteisest eraldatud. Üks pumpadest täidab pritsi jõudlusega 1200 l/min. Teine pump, jõudlusega 1000 l/min, on pritsimise tarbeks. Lahusenormi reguleeritakse hüdrauliliselt pumba pöörete muutmisega. Võrreldes tavalise lahusesüsteemiga on selles 50% vähem liikuvaid osi ja läbipesul 45% vähem lahusejääke.

Nagu ikka, algab iga taimekaitsetöö pritsi täitmisest, mis on tänapäeval üks suurim limiteeriv faktor taimekaitsetöödel, kui laiemat lahusepoomi või suuremat lahusepaaki ei saa kasutada. PowrSpray lahusesüsteemi täitmine on ülikiire — kuni 1200 l/min. See tähendab, et 6200-liitrine lahusepaak saab täidetud ca 6 minutiga. Ülikiire täitmise tõttu ei jää aega paagisegu valmistamiseks? Siin aitab ActivePause’i funktsioon, mis paneb täitmise pausile, et saaksite paagisegu rahulikult valmis segada ja siis täitmist jätkata. Funktsiooni kasutamise ajal on kanistripesuris puhas vesi endiselt saadaval.

Kui vajalikud taimekaitsevahendid on paaki lisatud, on tarvis kogu paagisegu ühtlaselt ära segada. PowrSpray lahusesüsteem kasutab üheksat segurit, mille intensiivsus on juhtpuldist reguleeritav. Ühtlasi on valikus PowerAgitationi režiim, kus kogu pritsimispumba jõudlus (1000 l/min) suunatakse segamiseks, et protsess oleks võimalikult kiire ja efektiivne. Kuna kogu lahusesüsteemi käitab hüdraulika, siis saate muretult lahust segada, ka põllule sõites, kuna hüdraulika jõudlus ei sõltu traktori mootoripööretest, nagu see on tavalist jõuvõtuvõlli kasutava süsteemi puhul. Lihtsalt geniaalne!

John Deere

Kui masin on täidetud ja lahus valmis segatud, hakkame loomulikult pritsima. Nagu eelnevalt mainitud, käitatakse lahusepumpa hüdrauliliselt. See tagab ülitäpse ja kiire sihtnormi reguleerimise. Minimaalse pritsimisrõhu juurest maksimaalrõhu saavutamiseks kulub vähem kui kolm sekundit. See väldib üle- ja aladoseerimist näiteks muutnormiga vedelväetamisel. Siingi on oluline, et pritsimise surve ei sõltu traktori mootoripööretest. See vähendab kütusekulu taimekaitsetöödel.

Tänapäeval on oluline, et taimekaitsetöid tehes ei saastataks ümbritsevat keskkonda. Seepärast on taimekaitsepritsi täpne läbipesu ülioluline. PowrSpray lahusesüsteemil on võimalik valida viie erineva läbipesu ja lahjendusrežiimi vahel. Kogu läbipesu toimub kabiinist väljumata ning lahusejääke on 45% vähem kui tavalise märgsüsteemi puhul.

John Deere



Seega võib öelda, et John Deere on taaskord loonud innovaatilise lahenduse, mis säästab põllumehele aega ja raha ning on ülimalt lihtne kasutada. Nagu öeldud — uus tase taimekaitsetöödel!

Uus taimekaitseprits John Deere R962i on tutvumiseks Maamessi õuealal VP-52.

Lisainfot vaata siit.