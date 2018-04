Kombainituru esikolmik endine

Ebasoodsa ilmastiku mõju aitab leevendada tootlikumate kombainide soetamine, mida Eesti põllumehed on oma kombainipargi loomisel arvestanud. Nii on viimastel aastatel suurenenud just võimsate kombainide ost.

Möödunud aasta oli teraviljakasvatajale väga ebasoodne. Vähesed soojakraadid lükkasid viljade valmimise ja koristusaja sügisesse, kus liigne niiskus ja pehmed põllud takistasid vilja koristamist. Sellele vaatamata koguti viljelusvõistluse käigus rekordsaake. Nii saadi rukkil ja tritikalel 10,8, suvenisul 8,2 ja kaeral 8,0 tonni teri hektarilt.

Viljakoristuseks ebasoodsaid aastataid on varemgi olnud. Varasemad uurimistulemused kinnitavad, et koristamiseks ebasoodsad aastad on tsüklilise iseloomuga, kordudes enamikjuhtudel 7–10 aasta tagant. Nii olid väga halvad koristusilmad 1988., 1998., 2004. ja 2008. aasta augustis. Palju paremad polnud ilmad ka septembris.

Vaatamata arvuliselt piisavale kombainipargile, jäi mullu siiski ligi 15 protsenti teraviljast koristamata, suur osa hernest ja põldoast. Keskmine kombaini kohta tulev koristuspind on 310 hektarit, mis on normaalsetel koristusaastatel täiesti piisav.

Kombainituru liidrirolli veab 2010. aastast alates firma Claas, kes vahetas välja varasematel aastatel suurimate müüginumbritega New Hollandi. Osteti kuue firma kombaine. Paistab, et Eesti põllumees on omale sobiva kombainifirma leidnud, arvestades, et kolm suurfirmat pakuvad mitmesuguse võimsusklassi ja tehnilise varustuse poolest sobivaid mudeleid. Nende turuosa oli 90 protsenti (tabel 1).