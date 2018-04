Linnukasvatus sirutab jõudsalt tiibu

Ka linnukasvatuses hoogustub mitmekesistumine. Peetakse erinevaid tõugu kanu, hoogustumas on vuti ja haneliste kasvatus.

Eesti Linnukasvatajate Seltsi juhatuse liige Jarno Hermet ütles, et linnukasvatus areneb jõudsalt. „Eriti erinevate lindude pidamine, mitte ainult eri tõugu kanade, ka vutid ja hanelised on populaarsed. Linde peetakse nüüd juba kena välimuse pärast,” sõnas ta. Paljudes maakodudes on linde, neid peetakse lemmikloomadena ka linnas. Hermet toob välja, et areneb ka väikelinnu pidamine majanduslikel eesmärkidel. „Kuigi mahetootmine on veel nišiturg, edeneb see jõudsalt – saada on eri värvi, suuruses ja linnuliikide mune. Igale munale on ka ostja. Valikuvõimalus üha mitmekesistub. See muudab elu huvitavaks,” lisab ta. „Oleme põnevas arengufaasis, entusiaste on rohkelt, paljudele on see veel hobi, kuid ka väike lisasissetulek. Tingimused on selleks soodsad.”

Kui aastaid tagasi oli väiksemaid munatootjaid ja linnukasvatajaid vähe, siis nüüd on tekkinud ka uusi väikefarme, mis on orienteeritud tootmisele ja ettevõtlikkusele.

Suurtootmist see tema sõnul siiski ei mõjuta, sest enamik sadadest tuhandetest Eestis müüdavatest munadest tuleb siiski Euroopa Liidu nõuetele vastavates puurides elavatelt kanadelt. „Ei ole see kana seal nii õnnetu, kui meile näidata tahetakse,” kinnitab Hermet, et viimased kuus aastat kasutusel olnud puurid on Euroopa spetsialistid igati läbi mõelnud. Seal on kanale õrs, pesakast, võimalus siblida jne. Tõsi, ruumi võib vähem olla kui õues. Siiski möönab ta, et suund on vabapidamise poole.