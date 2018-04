Maailma maheturul taas korralik kasv ette näidata

Tarbijate nõudlus mahetoodete järele kasvab, lisandub mahetootjaid ja -maad, selgub FiBLi (Research Institute of Organic Agriculture) mahepõllumajanduse uurimisinstituudi ja FOAMi (rahvusvaheline mahepõllumajandusorganisatsioon Organics International) värskest uuringust, mis annab põhjaliku ülevaate ülemaailmsest mahesektorist 2016. aasta lõpu seisuga. Sektor kasvab kiiremini kui ei kunagi varem.

2016. aastal tegeles mahepõllumajandusega 2,7 miljonit tootjat 178 riigis, selgub aasta alguses avaldatud ülevaatekogumikust „The World of Organic Agriculture 2018”. Üleilmne maheturg oli 2016. aastal kokku 89,7 mld dollarit (üle 80 mld euro). Euroopa mahetoidu jaemüügi maht oli kaks aastat tagasi hinnanguliselt 33,5 mld eurot, mis on 11,4% rohkem kui aasta varem.

Võrreldes 2015. aastaga kasvas maailmas mahemaa pindala 15% ehk 7,5 mln hektarit, mis on kõigi aegade rekord. Euroopas kasvas mahemaa pindala 2016. aastaks 13,5 miljoni hektarini: aastaga lisandus Euroopas ligi miljon hektarit mahemaad. Euroopas on kõige enam mahemaad Hispaanias (üle 2 mln ha), järgnevad Itaalia (1,8 mln ha) ja Prantsusmaa (1,5 mln ha). Numbrid näitavad, et tootjatele, aga ka tarbijatele läheb korda jätkusuutlik ning keskkonnaga arvestav põllumajandus ja majandamine.

2016. aastal tegeles mahepõllumajandusega 2,7 miljonit tootjat 178 riigis. Mahedalt majandati kokku ligi 58 miljonil hektaril. Ligikaudu pool kogu mahemaast on Okeaanias (27,3 mln ha), järgnevad Euroopa (23%, 13,5 mln ha, ELis 12,1 ml ha) ja Ladina-Ameerika (12%, 7,1 mln ha). Mahemaa osa kogu põllumajandusmaast oli suurim Liechtensteinis (37,7%), järgnesid Prantsuse Polüneesia (31,3%), Samoa (22,4%), Austria (21,9%), Eesti (18,9%), Rootsi (18%) ja Itaalia (14,5%). 15 riigis oli mahemaad kogu põllumajandusmaast rohkem kui 10%, neist üheksa Euroopas. Euroopa Liidus moodustas mahemaa 2016. aastal 6,7% kogu põllumajandusmaast.

Turu-uuringute ettevõtte Ecovia Intelligence hinnangul ulatus üleilmne maheturg 2016. aastal kokku 89,7 mld dollarini (üle 80 mld euro), kõigi suuremate maheturgude kasv oli kahekohaline. Juhtiv maheturg on jätkuvalt USA (38,9 mld eurot), järgnevad Saksamaa (9,5 mld eurot), Prantsusmaa (6,7 mld eurot) ja Hiina (5,9 mld eurot).

Euroopas tegutses üle 370 000 mahetootja (ELis ligi 300 000), kõige enam on mahetootjaid Türgis (ligi 68 000) ja Itaalias (üle 64 000). Tootjate arv kasvas 2016. aastal 7% (ELis 10%). Euroopas tegutseb ligi 66 000 töötlejat (ELis ligi 63 000) ja ligi 4700 importijat (ELis 4000). Kõige enam töötlejaid on Itaalias (ligi 17 000), importijaid aga Saksamaal (ligi 1600).

Kõige suurema osa kogu toiduturust moodustas mahekaup 2016. aastal Taanis – 9,7% –, järgnesid Luksemburg (8,6%) ja Šveits (8,4%). Mitmes riigis on näiteks mahemunadel ja mahepiimal juba üle 20% turuosa.